Лондон, , 13:40 — REGNUM На аукцион Race Retro Classic & Competition Car Sale будет выставлен на продажу суперкар 70-х и 80-х годов в исполнении 25th Anniversary. Об этом сообщается на сайте SilverstoneAuctions.

Торги пройдут с 21 по 23 февраля в британском городе Кенилворт.

Сообщается, что автомобиль имеет небольшой пробег — 6390 км. Всего с 70-х годов прошлого века были выпущены 2 тыс. единиц данного авто. Производилась же эта модель 25 лет.

Что касается образца, который выставят на продажу, то он построен в 1990-м и имеет правое расположения руля, его заказал некий британский поклонник итальянского бренда. Авто выполнено в уникальном оранжевом оттенке под наименованием Arancio Miura.

Исполнения 25th Anniversary является самой поздней моделью Countach. Стоит отметить, что данное авто является одной из самых динамичных машин своего времени.

Выставленная на торги машина оснащена 4-цилиндровым движком V12 мощностью 455 л. с.

Ранее глава отдела исследований и разработок марки Lamborghini Маурицио Реджиани заявил, что компания в рамках финала гонок Lamborghini Super Trofeo World 2020 представит мощнейшую версию кроссовера Urus ST-X. Данное мероприятие должно состояться с 31 октября по 1 ноября текущего года в Италии на автодроме Мизано.

Читайте также: Тюнеры создали «сердитый» комплект обвеса для Lamborghini Urus