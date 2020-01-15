Грозный, , 13:36 — REGNUM В Чечне в 2019 году вырос туристический поток. За девять месяцев прошлого года республику посетили свыше 160 тыс. гостей. По словам председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, рост турпотока по сравнению с 2018 годом составил 65%, пишет ИА «Чечня-Информ».

Премьер-министр отметил, что туризм в субъекте развивается опережающими темпами. Чечня по итогам 2019 года стала одним из лидеров национального рейтинга въездного туризма.

При этом, по словам Хучиева, власти региона не собираются останавливаться на достигнутом. В плане развития туризма предпринимаются активные мероприятия, в частности, решается вопрос с федеральными ведомствами по сокращению сроков выдачи туристических виз для гостей, прибывающих в Чечню из-за рубежа.

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