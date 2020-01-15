Чита, , 13:34 — REGNUM Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на прозвучавшие в послании Федеральному собранию слова президента России Владимира Путина о предоставлении 450 тысяч руб. на ипотечный кредит семье с третим ребёнком.

По данным губернаторской пресс-службы, благодаря ипотеке под 2 процента годовых, реализуемой на Дальнем Востоке, 15 молодых забайкальских семей уже улучшили свои жилищные условия.

«Средний размер выданных кредитов составляет 3 миллиона рублей. По этой ипотеке дальневосточные молодые семьи получают до 6 миллионов рублей до 20 лет под 2 процента годовых. Надеюсь, что благодаря новому ипотечному кредиту для большого количества молодых семей Забайкальского края станет возможным улучшать свои жилищные условия», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о том, что после рождения в семье третьего ребёнка государство будет выплачивать 450 тысяч руб. за ипотечный кредит.

«То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», — сказал Владимир Путин.

Забайкальцы уже активно интересуются возможностью участия в программе «Дальневосточная ипотека под 2% годовых». За получением льготного кредита обратились более 250 человек.

Читайте также: «Дальневосточная ипотека» пользуется повышенным спросом в Забайкалье