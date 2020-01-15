Москва, , 13:37 — REGNUM В России не удастся победить бедность дополнительными финансовыми выплатами. Об этом 15 января на своей странице в Facebook политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

«Бедность можно победить не дополнительными финансовыми выплатами, а справедливым распределением национального богатства и резким расширением возможностей для людей зарабатывать деньги», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в двадцатый раз обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В частности, он констатировал, что самым значимым во внутренней жизни России является увеличение реальных доходов граждан.

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