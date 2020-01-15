Москва, , 13:34 — REGNUM Расходы на реализацию предложений президента России по материнскому капиталу составят около 100 млрд рублей в этом году. Об этом сегодня, 15 января, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

В своем послании президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до 31 декабря 2026 года.

Путин также предложил увеличить маткапитал на второго ребёнка ещё на 150 тысяч рублей до 616 тысяч 617 рублей с ежегодной индексацией.

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