Южно-Сахалинск, , 13:28 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, комментируя Послание Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул, что необходимо улучшать условия для семей с детьми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как жить дальше: Путин оглашает послание Федеральному собранию — трансляция

«Поддержка семей с детьми — одна из главных задач, если мы хотим видеть страну сильной и процветающей, а людей счастливыми. Берём простую ситуацию. Семья из трёх человек — родители и ребёнок, семья со средним достатком. Вдруг рождается второй ребёнок. И они живут вчетвером на одну зарплату. Они сразу выпали за черту бедности. Это же неправильно и ненормально. И поэтому нужно предложить программу, которая будет улучшать условия этой семьи, а не ухудшать их», — написал Валерий Лимаренко на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин огласил Послание к Федеральному собранию.