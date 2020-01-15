Чита, , 13:18 — REGNUM В Забайкальском крае льготным питанием обеспечены порядка 30 тысяч детей. Такие данные сегодня, 15 января, обнародовала пресс-служба забайкальского губернатора в связи с оглашением послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.

«В 2019 году норматив расходов на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, был повышен более чем двукратно: в мае норматив увеличился с 19 до 24 рублей, в сентябре норматив вырос до 45 рублей. Эта величина останется актуальной и для текущего года. Кроме того, в 2020 году заложены средства на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей в частных школах», — пояснили забайкальские чиновники.

По их словам, ранее средства выделялись только на обеспечение льготным питанием обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил 15 января с посланием Федеральному собранию. В своей речи он, в частности, отметил необходимость обеспечения бесплатным горячим питанием всех школьников с первого по четвертый класс.