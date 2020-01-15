Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Японская компания Toyota объявила о запуске в Соединённых Штатах масштабной отзывной кампании, которая затронет 696 тыс. машин Toyota и Lexus. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Отзываются модели: 4Runner, Camry, Highlander, Cruiser, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon, Corolla и Lexus LS 500,500, RC 350 и 300.

Причиной отзыва являются возможные проблемы, связанные с топливным насосом. Обнаруженные неполадки могут привести к нестабильной работе мотора и даже при определённых условиях к его полному отключению. Это, в свою очередь, может стать причиной возникновения ДТП и других проблем.

В компании заявили, что собственникам всех автомобилей, которые попадают под отзыв, разошлют официальные уведомления о необходимости предоставления своих машин в ближайший дилерский центр для устранения дефектов.

Все работы по ремонту машин будут выполнятся совершенно бесплатно.

Напомним, в конце 2019 года компания Ford объявила об отзыве в Соединённых Штатах и Канаде 600 199 машин. Причиной отзывной кампании стали неисправные тормоза и дефект запасного колеса моделей Ford Fusion, F-150, Mercury Milan и Lincoln MKZ.

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