Чита, , 12:56 — REGNUM Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на призыв главы российского государства Владимира Путина предоставлять выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, прозвучавший в послании Федеральному собранию. Как сообщает губернаторская пресс-служба, в регионе уже действует целый ряд демографических выплат.

«Единовременная выплата за первенца предоставляется в размере 23,6 тысячи рублей. В Забайкалье с 1 января 2019 года родилось более трех тысяч детей, 2422 семьи уже получили выплату за первенца. При рождении второго и последующих детей полагается материнский капитал. В 2019 году на выплаты материнского капитала федеральный бюджет выделил Забайкалью 353,5 миллиона рублей.

Материнский капитал выплачивается семьям по факту рождения второго ребенка. Средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий или обеспечение образования ребенку», — пояснили чиновники.

Они также напомнили, что с 1 января 2020 года материнский капитал проиндексирован, его сумма теперь составляет 466,6 тыс. рублей, а благодаря вхождению Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ к этой сумме добавляется региональный материнский капитал в размере 135,9 тыс. рублей.

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К тому же многодетные семьи, в которых после 31 декабря 2018 года родился третий или последующий ребенок, могут до достижения детьми трёх лет получать новую ежемесячную выплату в 11 801 рубль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент в России Владимир Путин выступает сейчас с посланием к Федеральному собранию. В частности, он сообщил, что нельзя допустить ситуации, когда ребёнок по достижении трёх лет перестаёт получать установленные выплаты.

«Понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Поэтому предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Начать это с 1 января 2020 года», — сказал Владимир Путин.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с оглашением послания Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным.

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