Сеул, , 12:56 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors представила среднесрочные перспективы развития компания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление гендиректора компании Пак Хан У на встрече с инвесторами.

По его словам, к 2025 году KIA Motors намерена повысить уровень операционной маржи до 6%. Для этих целей в течение шести ближайших лет компания инвестирует 29 трлн вон (~$25 млрд), из которых 13,1 трлн вон (~$11,3 млрд) будут выделены на исследования и разработки.

Глава компании также отметил, что план Plan S нацелен на переход с нынешней модели производства и продаж к производству электромобилей и мобильным сервисам.

В соответствии с планом, к концу 2025 года в линейке KIA должно появиться 11 электромобилей, покрывающих 6,6% общемирового спроса и обеспечивающих долю продаж «зеленых» автомобилей в 25%. К концу реализации плана годовой уровень продаж таких машин должен превысить отметку в 500 тыс. единиц, а экологически безопасных автомобилей — 1 млн единиц.