Киев, , 12:48 — REGNUM «Возродим промышленность? Нет, не слышали», — так сегодня, 15 января, украинский политолог Сергей Быков прокомментировал публикацию Фондом госимущества списка предприятий т.н. «большой приватизации».

«Власть распродает Центрэнерго, пять облэнерго и пять ТЭЦ… С молотка пустят еще Азовмаш, Электротяжмаш, Суммыхимпром и другие промпредприятия. Также в этом году хотят продать единственный на Украине производитель инсулина «ИНДАР»», — информирует Быков.

По его словам, правительство Гончарука ведет себя как «сыночек наркоман, который вступил в наследство».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2019 года Верховная рада приняла закон об отмене перечня запрещенных для приватизации предприятий.

По итогам 2019 года план приватизации на Украине был выполнен на 3,1% — в бюджет поступило 536,5 млн грн при планируемых поступлениях на уровне 17,1 млрд грн.

Кабинет министров предусмотрел в госбюджете-2020 поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн. Как заявил премьер Гончарук, именноприватизация должна стать одним из драйверов привлечения инвестиций.