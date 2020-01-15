Москва, , 12:47 — REGNUM Школьные учителя должны получать по меньшей мере 5 тыс. рублей за классное руководство при сохранении других дополнительных выплат. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

С 1 сентября 2020 года специальная доплата для классных руководителей должна быть введена за счет федерального бюджета, сказал глава государства.

Он добавил, что стране нужны не только новые школы, но и эффективное использование всей образовательной инфраструктуры. Так, занятия творчеством, включая живопись и музыку, должны стать современными. Оборудование и музыкальные инструменты детские школы искусств получат в рамках нацпроекта «Культура». В 2021 году российские школы должны получить высокоскоростной интернет, подчеркнул президент.

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