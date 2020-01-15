Барнаул, , 12:45 — REGNUM Алтайскому краю предстоит приложить немало усилий, чтобы исполнить сказанное в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию по поводу обеспечения питанием школьников. Алтайские законодатели до сих пор не могут изыскать на эти цели в бюджете достаточные средства. К примеру, на те, что выделяются, сельские малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов могут поесть в школьной столовой только пять раз в месяц.

«Президент Владимир Путин декларирует, что впервые за многие годы профицит бюджета в стране огромный. Так почему же наши дети получают в сутки на питание 4,85 рубля, а, к примеру, находящиеся в ИВС отдела полиции получают питание на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют, — на 80 рублей?» — было сказано в обращении локтевских и горняцких депутатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сегодня, 15 января, призвал обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс.

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