Москва, , 13:34 — REGNUM Инициатива о создании государственной информационной системы (ГИС) для сдачи в аренду жилья с обязательной регистрацией арендодателей не должна привести к существенному росту цен на жильё в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

Ранее заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил, что ведомство прорабатывает вопрос о создании специальной платформы-агрегатора. Это позволит государству видеть объём сдающегося жилья. Цель — увеличить сбор налогов. По оценке чиновника, речь о 200 млрд рублей ежегодно. Однако граждане, в основной своей массе, попытаются сдавать жилье в обход этой платформы, уверен Ступин.

«Сам факт того, что необходимо будет регистрировать, он немного повысит цены. Кто-то будет регистрироваться. Но большинство граждан попытается это проигнорировать. Поэтому я не ожидаю серьезных изменений на рынке аренды жилья. Может, будет небольшой рост арендной платы, но не глобально», — отметил Ступин.

Также депутат Мосгордумы заявил, что при помощи этих мер власти хотят получить деньги с и без того не богатых людей.

«Сама по себе мера драконовская, из людей пытаются последнее выжать. Я понимаю, если множество жилья, с него нужно снимать налоги, а если сдается единственное жилье, то понятно, что снимают другое, и с этого в принципе не нужно взимать налог. Сдают у нас квартиры не олигархи. Зачастую люди сдают однокомнатную квартиру и арендуют семьей двухкомнатную», — сказал депутат.

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