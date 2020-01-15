Новосибирск, , 12:39 — REGNUM В Новосибирске появился центр наличного денежного обращения. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири.

«Центр предназначен для хранения и обработки денежной наличности, а также для уничтожения ветхих банкнот. Объект построен с учётом всех требований безопасности, оснащён самым современным оборудованием. Обработка наличных денег производится автоматизированными комплексами, в результате чего значительно облегчён труд кассовых работников», — говорится в опубликованной информации.

По словам полпреда Сергея Меняйло, несмотря на активное распространение безналичных платежей, доля наличных денег в расчётах в регионах Сибири остаётся значительной.

«В этой связи важно вовремя изымать из обращения и утилизировать ветхие денежные знаки», — отметил он.

Подчёркивается, что с вводом нового объекта в Новосибирске исчезла необходимость вывозить ветхие деньги из Алтая, Алтайского края, Новосибирской и Томской областей в другие регионы России. В новосибирском центре планируется уничтожать около 80 тонн выведенных их обращения банкнот ежегодно.

Начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев подчеркнул, что новый объект стал крупнейшим центром обработки денег в Сибири.