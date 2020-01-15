Пхеньян, , 12:33 — REGNUM В 2020 году Государственное главное управление по туризму КНДР активно работает над привлечением в страну иностранных туристов, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, организация работает над расширением сотрудничества с туристическими агентствами стран Европы, такими как Великобритания, Германия и Швейцария.

В настоящее время 90% иностранных туристов приходится на граждан КНР.

Известно, что в КНДР начали развивать индустрию туризма после прихода к власти Ким Чен Ына. Так, например, 10 января в стране был открыт туристический комплекс с горячими источниками Яндок, а до конца года будет завершено строительство туристических объектов Вонсан-Кальма и Самчжиён.

Государственное Главное Управление по туризму КНДР также опубликовало план запланированных туристических мероприятий. Согласно опубликованному документу, в феврале текущего года иностранные туристы смогут насладиться железнодорожными поездками, а в марте — отдыхом на горнолыжном курорте Масикрён.

Отмечается, что развитие индустрии туризма позволит КНДР зарабатывать иностранную валюту не нарушая санкций.