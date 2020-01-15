Москва, , 12:30 — REGNUM Материнский капитал в России стоит увеличить на 150 тыс. рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

«Предлагаю увеличить маткапитал на 150 тыс. рублей», — сказал глава государства.

Размер капитала для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей. Также предложено выделять помощь уже за первого ребёнка. Программу маткапитала продлят минимум до 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент отметил, что низкие доходы многих российских семей являются острейшей проблемой и угрозой будущему страны, им необходима дополнительная поддержка.

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