Москва, , 12:34 — REGNUM Говоря о мерах поддержки семьи, рождаемости, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию, особо отметил введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2% годовых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Льготную ипотеку для дальневосточников президент упомянул в связи с увеличением мер поддержки рождаемости — материнского капитала, пособий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком и других.

Президент попросил банки активнее включаться в выдачу льготных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин оглашает Послание Федеральному собранию.