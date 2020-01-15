Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM В результате американских санкций против Ирана ущерб экономики этой страны составил сотни миллиардов долларов. Об этом 15 января заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Наша экономика в минувшие два года понесла значительные убытки (из-за введенных США ограничений). Можно говорить о потерях в сотни миллиардов долларов», — цитирует его телеканал Al Arabiya.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты приняли решение о расширении односторонних санкций в отношении Ирана. В американский санкционный список будут дополнительно включены восемь представителей руководства Ирана. Кроме этого, новые санкции вводятся в отношении отдельных секторов иранской экономики.