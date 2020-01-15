Лондон, , 12:08 — REGNUM Британская компания Bentley собирается завершить производство седана Mulsanne выпуском финальной спецсерии из 30 экземпляров модели под наименованием Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Лимитированная серия будет посвящена как завершению производства седана Mulsanne, так и юбилею двигателя V8 63/4, который отметил в прошлом году своё 60-летие.

Сборка Mulsanne на заводе в британском городе Крю завершится весной этого года. Рабочие, которые работают на производстве, будут перенаправлены в другие подразделения компании.

Место Mulsanne займет Flying Spur. Модель Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner построена на базе Mulsanne Speed. Авто будет оснащено агрегатом мощностью 537 «лошадей» (1100 Нм).

Отличительной особенностью спецсерии станут логотипы Flying B, которые сочетаются с хромированной окантовкой фар и фонарей. В салоне машины о принадлежности к особой серии напомнят регуляторы на передней консоли.

Напомним, в конце прошлого года ООО «Фольксваген Груп Рус» отозвало семь машин из-за возможных проблем с рулевым управлением. Под отзыв попали модели Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, которые были проданы с октября 2016 года по январь 2018 года.

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