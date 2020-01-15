Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области в 2020 году будет ускорена процедура замены опасных лифтов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 января.

Говорят об этом данные, полученные по итогам 2019 года, и планы на наступивший год. Так, за прошедшие 12 месяцев в многоквартирных домах на Дону заменили 272 лифта. В 2020 году планируется заменить 431 лифт.

Работы выполняются в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта. В 2019 году подрядчики отремонтировали около 2,5 тыс. систем в 1,1 тыс. многоквартирных домов. На эти цели было направлено 3,7 млрд рублей. В 2020 году на Дону планируется отремонтировать 2 тыс. 376 объектов.