Тбилиси, , 11:59 — REGNUM В Тбилиси в 2020 году будут запущены масштабные проекты, которые могут создать дискомфорт жителям города. Об этом 15 января объявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

«В этом году мы начнем много масштабных проектов, у населения создастся некоторый дискомфорт. Я хотел бы заранее извиниться за это, но по-другому не получится проводить работы», — сказал Каладзе.

Он рассказал, что городским бюджетом на 2020 год предусмотрены работы по двум основным направлениям: развитие инфраструктуры и здравоохранения. Всего, по словам мэра, в бюджет заложено примерно 1,5 млрд лари (около $520 млн).

Стоит отметить, что в декабре прошлого года, когда Каладзе комментировал бюджет на 2020 год, он отметил, что подобного бюджета у Тбилиси еще не было.