Минск, , 11:54 — REGNUM Государственная компания «Гомельтранснефть Дружба», которая является оператором белорусского участка нефтепровода «Дружба», приступила к ремонтным работам. Как уточнили в компании, планируется, что работы на двух участках магистрали Мозырь — Брест-3 продлятся до 17 января.

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Отмечается, что в 2019 году специалисты обследовали 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В соответствии с предоставленным в адрес предприятия отчётом с рекомендациями по устранению дефектов был разработан план-график ремонтов, которые будут проводиться ежемесячно.

«Осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти», — говорится в сообщении компании. В ходе ремонтных работ на нефтепроводе будут заменены секции общей протяжённостью 40 метров.

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«Работы влекут ограничение технических возможностей трубопровода DN700 на участке Мозырь — Брест (0−50 км) в январе 2020 года, о чем белорусский оператор уведомил ПАО «Транснефть», — заверили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

Добавим, что выгоду, недополученную белорусским оператором нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» из-за крупнейшего нефтяным загрязнением главного нефтепровода России, Белоруссия оценила в 1,5 млрд рублей ($23,7 млн).