Ставрополь, , 12:25 — REGNUM Правительство РФ выделило Ставрополью из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2020 году на 30% больше средств, чем годом ранее. Общий объем финансирования, с учетом переходящих средств 2019 года, составит почти 19 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе губернатора края.

В прошлом году на исполнение региональных проектов, разработанных в рамках реализации нацпроектов, Ставрополью из федеральной казны было выделено около 14 млрд рублей. Часть этих средств, связанных с капитальным строительством объектов социальной сферы, власти намерены освоить в текущем году.

В 2019 году по нацпроектам в крае построили и реконструировали пять детских садов и две школы, благоустроили десятки общественных пространств, отремонтировали и реконструировали свыше 100 учреждений культуры, произвели ремонт более 100 км дорог на 38 участках.

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