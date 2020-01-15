Нью-Дели, , 11:48 — REGNUM Власти Индии приняли решение об участии в разработке таймырских месторождений в рамках проекта «Восток ойл». Об этом заявил 15 января журналистам министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан.

Министр подтвердил, что Индия «однозначно» вступит в этот проект. О возможном участии индийской стороны в проекте «Восток ойл» Прадхан заявлял в октябре 2019 года. В «Роснефти» поясняли, что решение индийских компаний об участии зависит от вопроса инвестиционного стимулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Восток ойл» намечено освоение Лодочного, Тагульского и Ванкорского месторождений на полуострове Таймыр.

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