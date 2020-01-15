Москва, , 11:47 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил банкротный иск к АНО «Национальный центр поддержки лесных программ» («Центр лесных программ»), связанному с Рослесхозом РФ. В отношении ответчика ввели первый этап несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до середины июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Признать обоснованным требование ООО «Центр Сити» и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника 3 687 903 рубля — основной долг, 11 416 934 рубля — неустойка, 98 524 рубля — расходы по госпошлине», — отмечается в решении суда.

Временным управляющим назначена член Ассоциации МСОПАУ Любовь Арсланова. Следующее заседание с отчётом управляющего назначено на 13 июля 2020 года.

Центру лесных программ Рослесхоза грозят банкротством

Напомним, центр был создан федеральным бюджетным учреждением «Рослесинфорг», который учреждён Рослесхозом. Центр с августа 2017 года возглавлял Александр Романченко. Ранее к ответчику истец подавал гражданский иск о взыскании более 15 млн рублей долга по арендной плате.