Абуджа, , 11:37 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал новый законопроект, направленный на увеличение государственных доходов за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), а также на поддержку малого бизнеса в крупнейшей экономике Африки. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно законопроекту о финансах, подписанному в понедельник, 13 января, ставки НДС возрастут с 5% до 7,5%, что по-прежнему является одной из самых низких ставок в мире.

Законопроект, принятый парламентом в прошлом году вместе с рекордным бюджетом на 2020 год в размере 10,59 триллионов найр (34,6 миллиардов долларов США), направлен на то, чтобы помочь вывести экономику Нигерии из начавшейся четыре года назад рецессии.

По информации журналистов агентства, президент Нигерии намерен увеличить налоговые поступления в рамках усилий по диверсификации экономики страны с тем, чтобы уменьшить зависимость от продаж сырой нефти. В правительстве неоднократно заявляли о намерении увеличить ненефтяные доходы, поскольку продажи нефти составляют около 90% валютных поступлений, отмечают журналисты. Однако препятствием в увеличении налоговых сборов стал тот факт, что большинство малых предприятий Нигерии не зарегистрировано официально.

Согласно новому закону, правительство введет градуированную шкалу налогов для малых предприятий, при этом фирмы, годовой оборот которых составляет менее 25 миллионов найр (70 000 долларов США), освобождаются от корпоративного налога.

По словам экспертов, новый законопроект о финансах будет направлен на то, чтобы облагать налогом компании, занимающиеся цифровой деятельностью, которые имеют значительное присутствие в Нигерии и приносят большую прибыль.