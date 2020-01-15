Москва, , 11:30 — REGNUM Изменив в РФ методику формирования потребительской корзины, можно было бы серьёзно уменьшить уровень неравенства в стране, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, который призвал к тому, чтобы величина минимального потребительского бюджета (МПБ) составляла не менее 40 тысяч рублей.

«Да, он прав, — сказал Шеин. — Россия с этой всей архаикой проваливается в XIX век, когда есть олигархия, верхний слой общества, а вокруг полная нищета и бедность. Вопросы потребительской корзины и минимального потребительского бюджета являются одними из важных инструментов, позволяющих преодолеть неравенство. Денег для этого у государства выше крыши».

При этом он отметил, что если в современном мире доля налогов на капитал составляет порядка 40−45% ВВП, то в России — порядка 32%. Иными словами, как подчеркнул Шеин, капитал в РФ имеет колоссальные ежегодные налоговые льготы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Сергея Пантелеева (КПРФ), в России входят в обиход понятия «ловушка бедности» и «наследственная бедность».