Сеул, , 11:28 — REGNUM В декабре 2019 года из-за колебаний курса вона-доллар и роста цен на нефть в Южной Корее зафиксировали рост цен на импорт и экспорт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в декабре прошлого года индекс экспортных цен составил 97,54 пункта, что на 0,8% больше по сравнению с ноябрем того же года.

По мнению специалистов, данный показатель вырос из-за ослабления национальной валюты по отношению к доллару США. В декабре средний курс воны к доллару составил 1 175,84 воны (~$1).

Отмечается, что стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 3,8%, компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 0,6%. Тем не менее, годовой индекс экспортных цен, напротив, сократился на 3,3%.

В декабре индекс импортных цен вырос на 1,6%.

Отмечается, что с ростом мировых цен на нефть, стоимость сырой нефти выросла на 5,5%, необработанное сырьё — на 2,6%, лигроин — на 6,5%.

По сравнению с декабрем 2018 года индекс импортных цен вырос на 3,4%. Годовой показатель также вырос на 0,8%.