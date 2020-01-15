Кемерово, , 11:13 — REGNUM Многомиллионные претензии поступили в арбитраж Кемеровской области в адрес ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», входящего в дивизион металлургической группы «Мечел». Истцом выступает красноярская компания. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано АО «Гортехмаш-Заводы» 9 января 2020 года. Сумма исковых требований — 18 148 608,78 рубля. В феврале 2019 года тот же истец уже взыскал с «Южного Кузбасса» через суд 4 228 049,52 рубля долга и процентов за просрочку по договору поставки от 2018 года.

Напомним, на сегодня в арбитраже Кузбасса находится до конца не рассмотренный банкротный иск к этой же угольной компании, работающей в регионе с 1993 года. На сегодня в её активе — три шахты, четыре угольных разреза, а также обогатительные фабрики.

Банкротное дело начато осенью 2019 года — периодически в нём идёт смена заявителей. Часть кредиторов отзывает претензии, но на их место приходят новые. В частности, 10 января 2020 года не успели прекратить производства по претензиям ООО «Вега Инструментс», как в деле появилось ООО «Промышленная компания «Альянс-Юг» (Ростов-на-Дону).

«Заявление мотивировано наличием просроченной более трёх месяцев и превышающей триста тысяч рублей задолженности, подтверждённой вступившим 29.03.2019 в законную силу решением от 20.12.2018 Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27−18 082/2018 в размере 3 601 253,72 руб., из которых 3 563 010 руб. основного долга, — 38 243,72 руб. расходов по уплате государственной пошлины», — отмечается в материалах суда.

Заявитель просит ввести в отношении ПАО первый этап процедуры банкротства — наблюдение, назначив временного управляющего из членов ростовской Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».