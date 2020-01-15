Рим, , 11:13 — REGNUM

Авиакомпания «Алиталия» должна будет в течение шести месяцев возвращаться государству средства господдержки, такое решение утвердили депутаты нижней палаты парламента Италии в среду, 15 января.

Решение также должно будет пройти утверждение в Сенате.

Депутаты отметили, что таким образом поддержка итальянским государством «Алиталии» перестанет нарушать законодательство ЕС.

«Алиталия» находится в предбанкротном состоянии и теряет около 1 млн евро в день. Власти Италии пытаются найти компании инвесторов или реструктурировать ее, но пока безуспешно.