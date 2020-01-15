Москва, , 11:09 — REGNUM По итогам 2019 года дилеры японской марки Subaru реализовали в России 7 686 новых машин, что на 4% больше результата 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Самой продаваемой моделью японского бренда в прошлом году стал кроссовер Forester. За отчётный период этот автомобиль приобрели 5 603 российских автолюбителя. Это на 16% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что доля Forester в общем объёме продаж моделей марки составила более 70%.

На втором месте по популярности стал компактный кроссовер XV. Он разошёлся тиражом в 1 млн экземпляров, что на 40% меньше результата 2018 года.

Замыкает тройку универсал Outback. В прошлом году российский автопарк пополнили 795 единиц этой модели. Здесь в 2019 году наблюдается спад на 34% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, за одиннадцать первых месяцев прошлого года на авторынке России было реализовано порядка 270 тыс. легковых машин японских марок, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

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