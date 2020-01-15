Москва, , 11:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию может поднять вопрос введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Возможно, речь пойдет о прогрессивной шкале налогообложения — тема много раз обсуждалась и учитывая, что мировая практика говорит об этом, думаю, что мы вполне могли бы к этому шагу перейти. Причем без революций, а просто обозначив, что справедливость реализовывается и те, кто имеет большие доходы, должны платить больше в бюджет. Например, те же депутаты Госдумы и члены правительства», — предполагает Аксаков.

По его словам, рассуждения о том, что такие меры уведут экономику РФ в тень сегодня некорректны, так как, по данным ФАС, 70% нашей экономики составляет госсектор. И «высокие доходы» также получают работники госсектора, напоминает депутат.

«Вряд ли в госсекторе начнут выдавать зарплаты в конвертах. Соответственно, будут платить налог по более высокой ставке, будут дополнительные поступления в бюджет, которые можно будет использовать как раз на выплаты низко обеспеченным слоям населения в виде адресной помощи», — считает Аксаков.

В целом, уверен он, вопрос сокращение бедности в стране обязательно прозвучит в ходе Послания. При этом, напоминает Аксаков, сократить бедность можно в основном за счет экономического роста, который, в свою очередь, зависит от инвестиций.

«Думаю, что президент будет говорить и о защите капиталовложений, но, надеюсь, при этом скажет и о том, что уже отработанные механизмы, связанные, например, с концессией или с государственно-частным партнерством, будут работать по уже сложившимся правилам для того, чтобы не возникали риски реализации тех проектов, которые уже запущены», — отметил Аксаков.

Он также напомнил, что инвестиции зависят от финансового сектора и от банков, которые выступают крупнейшими инвесторами. Для того, чтобы банк мог вкладывать средства в проекты, ему необходимы неизменные условия, чтобы снизить риски для своих вложений.

«Поэтому сегодня нужна правовая стабильность — я думаю, что об этом президент тоже будет говорить», — считает Аксаков.