Москва, 15 января 2020, 11:07 — REGNUM Обладателями «золотых паспортов» Республики Мальта стали полные тёзки ряда крупных российских бизнесменов. Об этом сообщает 15 января РБК со ссылкой на перечень новых граждан островного государства.
Так, в 2018 году мальтийское гражданство в обмен на инвестиции получили полные тёзки акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя группы «Гута» Юрия Гущина, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева.
Есть в этом списке имена бывшего генерального директора «Нафта Москва» Александра Мосионжика, депутата Госдумы III созыва Игоря Лисиненко («Единая Россия»)и других лиц.
Всего в 2018 году власти входящей в ЕС Мальты предоставили гражданство в обмен на финансовые вложения более 3,5 тыс. человек.