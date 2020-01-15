Симферополь, , 10:58 — REGNUM Из-за снижения объёмов притока в водные объекты Крыма из-за «сухой» осени и зимы в республике утвердили экономный режим работы водохранилищ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 января в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации РК.

«Объёмы притоков в водные объекты за сентябрь-ноябрь 2019 года значительно меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Той воды, которая есть на сегодняшний день, хватит до конца отопительного сезона 2019−2020. В связи с этим в республике утверждены режимы работы водохранилищ естественного стока на 2020 год и наливных водохранилищ на январь-февраль 2020 года», — отметили специалисты.

По их словам, наиболее остро проблемы с водоснабжением наблюдаются на ЮБК, в городском округе Симферополь, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и частично в Кировском районах. Поэтому прорабатываются мероприятия ограничения подачи по часам.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские водохранилища заполнены на 30−40% от проектного объёма.

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