Симферополь, 15 января 2020, 10:58 — REGNUM Из-за снижения объёмов притока в водные объекты Крыма из-за «сухой» осени и зимы в республике утвердили экономный режим работы водохранилищ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 января в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации РК.
По их словам, наиболее остро проблемы с водоснабжением наблюдаются на ЮБК, в городском округе Симферополь, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и частично в Кировском районах. Поэтому прорабатываются мероприятия ограничения подачи по часам.
Как сообщало ИА REGNUM, крымские водохранилища заполнены на 30−40% от проектного объёма.
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