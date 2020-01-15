Москва, 15 января 2020, 10:49 — REGNUM В РФ безнадёжно устарели методики расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ), считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, который назвал эти методики устаревшими.
Напомним, как сообщали РИА Новости, по словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей.