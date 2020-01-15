Москва, , 10:49 — REGNUM В РФ безнадёжно устарели методики расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ), считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, который назвал эти методики устаревшими.

«Его оценки корректны, — согласился Шеин. — Методики не просто устарели. Они являлись неким наброском, спешно принятым в середине 1990-х годов, когда только выстраивались законодательные базы и надо было что-то принимать. И если корпоративное законодательство сегодня является крайне детализованным, то законодательство о доходах людей, получающих ничтожные заработные платы, как было примитивным, так и остаётся».

Напомним, как сообщали РИА Новости, по словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей.