Симферополь, , 10:51 — REGNUM Крымские водохранилища заполнены на 30−40% от проектного объёма. Об этом корреспондент ИА REGNUM 15 января сообщили в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации РК.

«Необходимый годовой объём воды для нужд региона составляет 900 миллионов кубометров. Сейчас объём наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,6 миллиона кубометров, или 30%. Водохранилища естественного стока заполнены на 39%, — уточнили в Госкомводхозе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым получит 20 млрд рублей на реконструкцию Межгорного водохранилища, благодаря которому можно будет полностью обеспечить водой Симферополь. Он также подчеркнул, что поиск дополнительных водных источников остаётся одной из основных задач в республике.

Об этом: Аксёнов: поиск дополнительных источников воды — приоритет для Крыма

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