Москва, , 10:49 — REGNUM Дилеры АвтоВАЗа приступили к продажам в России обновленной Lada 4×4. Об этом 15 января сообщается на официальном сайте автокомпании.

Новинка имеет как трехдверную, так и пятидверную версии. В салоне нового вседорожника имеются: приборная панель с новой климатической системой, более удобные кресла, система «Эра-ГЛОНАСС» и модернизированный пакет шумо‑ и виброизоляции.

Всего для новинки предусмотрены 10 вариантов исполнения.

Во всех модификациях внедорожника за доплату доступен пакет «Комфорт». Его можно купить и установить у официальных дилеров марки. В пакет входят центральный замок с дистанционным управлением от пульта, сигнализация и аудиосистема с разъемами USB и AUX.

Напомним, по итогам прошлого года самое большое количество машин марки Lada в России было продано в столичном регионе. Автолюбители Москвы и Московской области в общей сложности за отчетный период приобрели 32 926 моделей Lada, что составляет 9,1% от всех продаж Lada в России.

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