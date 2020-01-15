Уфа, , 10:48 — REGNUM Два модульных фельдшерско-акушерских пункта открылись в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новые ФАПы установили в селах Набиево и Яумбаево Бурзянского района. Порядка 900 местных жителей, в том числе 268 детей, теперь могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь на месте в комфортных и современных условиях.

В медицинских пунктах врачебные кабинеты, комнаты ожидания и приема пациентов, санузел.

Напомним, что установка ФАПов в Башкирии проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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