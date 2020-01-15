Тоджинский район, Тува, , 10:27 — REGNUM Две села в Туве — Тоора-Хем и Ырбан в Тоджинском районе остаются не подключёнными к электросети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, здесь всего проживет около 3,5 тыс. человек.

«Это один из трёх труднодоступных районов Тувы, которые в XXI веке остаются не подключенными к Единой энергосистеме России и снабжаются электроэнергией от дизельных генераторов, расходуя на топливо более 400 млн бюджетных рублей в год», — отметили в правительстве.

Решать проблему тоджинцев власти республики намерены при помощи Голевской горнорудной компанией, собирающейся строить горно-обогатительный комбинат и вести добычу медной руды на территории района. Запасы меди здесь оцениваются в 5,1 млн тонн, благодаря чему месторождение входит в число пяти крупнейших в России.

Комбинат будет запущен до 2023 года, а на проектную мощность выйдет к 2025. Электричество предприятие будет получать по линии, построенной от подстанции города Тулун в Иркутской области. Уже от комбината, в рамках соглашения, будет протянута линия для электрификации двух сёл.

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