Москва, , 10:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию акцентирует внимание на внутренних проблемах РФ и ее социально-экономическом развитии, а международной повестке будет уделено меньше времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Полагаю, что послание в основном будет посвящено вопросам внутренних проблем, взаимоотношений и задач, но международная повестка все равно будет затронута, хоть она и не будет иметь приоритетное значение», — предполагает Нилов.

По его словам, послания президента РФ — это некое подведения итогов и одновременно расстановка приоритетов и определение перспективных задач для всего общества и прежде всего для тех, кто занимается вопросами госуправления. При этом, считает депутат, не исключено, что глава государства озвучит и некоторые нежданные идеи.

«Полагаю, что в послании прозвучат какие-либо неожиданные вещи, включая вопросы, касающиеся социальной политики, — как это было, например, в прошлый раз. Вопросам социальной политики в целом будет уделено особо серьезное внимание, потому как без решения социальных вопросов выполнять стратегические задачи всем обществом крайне сложно — люди прежде всего озадачены решением своих бытовых вопросов, и пока они не решены, граждане не смогут заниматься общегосударственными вопросами», — заявил Нилов.

Кроме того, уверен он, президент обязательно затронет вопросы роста экономики, поскольку без этого невозможно обеспечить достойный уровень жизни граждан РФ, а также бороться с бедностью или повышать продолжительность жизни.