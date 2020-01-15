Москва, , 10:25 — REGNUM Перевозки пассажиров нарастили до рекордных 128,1 млн человек в 2019 году, что на 10,2% больше показателей года предыдущего, российские авиакомпании. Это следует 15 января из обнародованных оперативных данных Росавиации.

«По оперативным данным, с января по декабрь 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Также в нем указывается, что пассажирооборот за этот же период составил 322,98 пассажирокилометров, что является ростом на 12,6% по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

Кроме этого, уточняется, что компания «Аэрофлот» в 2019 году перевезла 37,2 млн пассажиров, что есть рост на 4,1%, компания S7 — 14 млн пассажиров (рост на 21%), компания «Россия» — 11,6 млн (рост на 4%), компания «Уральские авиалинии» — 9,6 млн (рост на 7%) и компания «Победа» — 10,3 млн пассажиров (рост на 43%).

Отметим, в 2018 году российские авиакомпании перевезли 116,2 млн пассажиров, что также стало рекордным показателем