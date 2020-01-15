Москва, , 10:19 — REGNUM Дилеры китайского автопроизводителя в РФ подняли стоимость седана Genesis G90. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Специалисты агентства отметили, что многие комплектации Genesis G90 выросли в цене на 50 000 рублей.

Так, в модификации Premier седан теперь стоит 5,38 млн рублей. В этой комплектации авто снабжено 309-сильным мотором рабочим объёмом 3,8 л.

В более производительной комплектации Elite с мотором мощностью 370 «лошадей» и объемом 3,4 л автомобиль будет стоить 6 млн 45 тыс. рублей.

За флагманскую комплектацию Royal с 413-сильным мотором объемом 5 л придётся заплатить 6,66 млн рублей. Вариант этой комплектации с удлинённой колёсной базой подорожал до 6,96 млн рублей.

Стоит отметить, что цена стандартной комплектации Prestige осталась прежней (4,69 млн рублей).

Напомним, в конце прошлого года седан Genesis G80 нового поколения был замечен на тестах на трассе Нюрбургринг.

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