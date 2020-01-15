Пекин, , 10:22 — REGNUM Система постоянных массовых продаж российской пшеничной муки запущена в Китае. Презентация первой регулярной партии муки состоялась в одном из торговых центров Пекина при участии Торгового представительства РФ.

К массовым продажам российской муки приступила китайская сеть универмагов Hualian (BHG). Президент организации-импортера «Ланьли» Го Вэй заявил, что его компания, которая занимается оптовыми поставками, рассчитывает на длительное сотрудничество с Hualian.

«Мы собираемся охватить весь китайский рынок, речь идет не только о муке, но и о масле, сое», — приводит слова Го Вэя ТАСС.

Он добавил, что в планах китайской стороны — закупки российской говядины и куриного мяса. Большим спросом также пользуются печенье и конфеты из РФ.

Пока в Китай ввезли первую партию пшеничной муки «Рязаночка» массой 1 тыс. тонн. Её доставили по железной дороге за 16 суток.

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