Москва, , 10:11 — REGNUM ООО «ЛУКОЙЛ-энергосервис» признано победителем конкурса на получение статуса «Агрегатор управления спросом на электрическую энергию», проведенного Системным оператором ЕЭС России. Как пояснили в компании, на основе прогноза периодов пиковой нагрузки на электросеть, агрегатор будет осуществлять перераспределение потребления на часы низкого спроса на электроэнергию. Это решение позволяет снизить затраты и повысить общую надёжность системы энергоснабжения.

Агрегатор объединяет регулировочные возможности нескольких потребителей, выступая в качестве посредника между группой потребителей и инфраструктурой Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В пилотном проекте по управлению спросом примут участие добывающие предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В перспективе к агрегатору могут присоединиться другие организации компании, а также сторонние предприятия.