Нью-Дели, , 09:57 — REGNUM Переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Израилем и Египтом продолжает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 15 января на международной конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

Он отметил, что соглашения о ЗСТ уже подписаны с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией, а с Ираном и Китаем заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Продолжаются переговоры с Израилем и Египтом, заключено соглашение с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лавров выразил уверенность, что этот процесс в дальнейшем будет развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью индийской газете Лавров заявил, что ЕАЭС и Индия активно прорабатывают договор о создании ЗСТ и готовят новое соглашение о взаимной защите инвестиций.

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