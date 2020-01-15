Белорецк, Башкирия, , 09:51 — REGNUM Муниципальную компанию Башкирии, которая является арендатором двух котельных, пытаются обанкротить в период отопительного сезона. Иск к МУП «Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства РБ» (Белорецкий район) был подан энергосбытовой компанией, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» поступило в арбитраж республики 14 января 2020 года. Сумма исковых требований — 16 480 942,25 рубля. ООО в 2019 году неоднократно судилась с МУП — за год был подан 21 иск. Три претензии поступили в суд в декабре, в том числе на сумму 666 178,65 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено администрацией сельского поселения Инзерский сельсовет Белорецкого района Башкирии в ноябре 1994 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с ноября 2013 года — Татьяна Огнёва.

По данным с сайта МУП, оно входит в единую систему жилищно-коммунального хозяйства региона, выступает арендатором двух котельных в сере Инзер, 38,4 км сетей водоснабжения, 7 км сетей водоотведения, а также тепловых сетей, девяти скважин водозаборов и очистных сооружений сёл Инзер и Зуяково. На балансе МУП также числится полигон ТБО.