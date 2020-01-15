Ташкент, , 09:44 — REGNUM Ускорить механизацию сбора урожая хлопчатника планируют в Узбекистане за счет субсидий и развития производства хлопкоуборочных машин. Об этом 15 января сообщили в министерстве юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно документу, ускоренное внедрение механизации в 2020—2022 годах планируется запустить в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. В 2023—2026 годах этим меры будут осуществляться во всех остальных регионах Узбекистана.

Министерство финансов республики продолжит субсидировать 30% расходов предприятий, использующих механизацию при сборе урожая. Кроме того, предприятия, входящие в систему АО «Узагротехсаноатхолдинг», получат ряд привилегий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году хлопковые кластеры в Узбекистане собрали около 2 млн тонн хлопка, или 70% от общего урожая. Около 5% было собрано современными сборщиками.

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