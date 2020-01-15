Москва, , 09:45 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW окончательно принял решение отказаться от планов строительства своего предприятия в России. Об этом заявил глава BMW Group Россия Штефан Тойхерт в интервью Autonews.

По словам топ-менеджера, в настоящее время большинство автокомпаний в России находятся в трудном положении. Повышение ставки утильсбора в этом году негативно сказалось на автопроизводителях. Глава BMW Group РФ спрогнозировал, что часть компаний может уйти с авторынка России из-за изменившихся условий.

«Примерно полтора года мы обсуждали с российским правительством условия по специнвестконтрактам, однако в июле 2019 года переговоры были прекращены, поскольку правила игры так и не определились», — пояснил Тойхерт.

Ранее BMW представил компактный кроссовер X2 xDrive25e с плагин-гибридным двигателем. Агрегат позволяет проехать в электрическом режиме до 56 км. При этом от 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 6,8 с.

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