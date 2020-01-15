Тбилиси, , 09:39 — REGNUM Договор с «Консорциумом развития Анаклии» на обеспечение инвестициями проекта по возведению черноморского порта расторгнут официально и восстановлен не будет. Такое заявление 14 января сделали в министерстве экономики Грузии, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Соглашение расторгнуто при соблюдении всех установленных правовых норм, и его восстановление невозможно», — говорится в заявлении экономического ведомства.

В релизе минэкономики уточняется, что в договоре в случае его досрочного расторжения предусмотрена процедура переговоров в течение 60 дней, но она не предполагает возможности восстановить соглашение. А разговоры об обратном являются политическими спекуляциями.

Кроме того, в минэкономики сообщили, что готовится процедура подготовки нового тендера по данному проекту.

Напомним, ранее учредитель «Консорциума развития Анаклии» Мамука Хазарадзе заявил журналистам, что правительству Грузии нельзя было разрывать договор без проведения предварительных переговоров в течение двух месяцев, предусмотренных условиями соглашения.

Как передавало ИА REGNUM, по условиям договора, консорциум обязался найти инвестиции на масштабный проект по возведению нового крупного морского порта в Анаклии. Инвесторов найти не удалось даже после неоднократного продления сроков. После того как 31 декабря 2019 года истек очередной срок, правительство Грузии решило расторгнуть соглашение.

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